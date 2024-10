'Julie zwijgt' behandelt thema's zoals psychologische druk en zwijgen in de sportwereld, een onderwerp dat internationaal aandacht kreeg. De Japanse tennisster Naomi Osaka, die bekend staat om haar openheid over de mentale druk in de sport, steunde de productie via haar bedrijf Hana Kuma.

Op 16 oktober komt Julie Zwijgt ook echt in de bioscoop.