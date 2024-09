De film gaat over tennisbelofte Julie. Die wil niet getuigen als er een onderzoek loopt tegen de coach die haar naar de top kan brengen. 'Julie Zwijgt' is het debuut van Leonardo Van Dijl.

Ruth Becquart schreef het scenario samen met Leonardo van Dijl. Tennisspeelster Tessa Van den Broeck speelt de hoofdrol. Belangrijke bijrollen zijn weggelegd voor onder meer Pierre Gervais, Koen De Bouw, Ruth Becquart en Sofie Decleir.

Halfweg januari weet Van Dijl of zijn film ook echt genomineerd is. De Oscaruitreiking zelf is dan begin maart. 'Julie Zwijgt' viel al in de prijzen op het filmfestival van Cannes.