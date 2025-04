Een van de absolute blikvangers in de binnentuin is het kunstwerk van cultureel ambassadeur Maarten Schaubroeck. ‘Het Venster’ creëerde hij met het oog op de buitenhuwelijken. Zijn constructie in staal toont twee huisjes die samen één worden, een mooie metafoor voor de koppels die er met elkaar trouwen. Het is de kunstenaar zelf die er nu als een van de eersten in het huwelijk trad. Hij en zijn vrouw Isolde gaven er elkaar het ja-woord.