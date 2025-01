Huwen op het strand: het kan binnenkort

Op het bitterkoude strand van Sint-Idesbald hernieuwden Ko en Liza hun trouwgeloften, in het bijzijn van enkele andere reuzen uit de streek. Peter Hillewaere, schepen van Vernieuwing Koksijde: “Het is een vraag die komt van de bevolking. Als je aan zee woont, is dit toch wel een unieke locatie om je ja-woord te geven. Er kan getrouwd worden op het strand van Sint-Idesbald, op domein Ten Bogaerde en in Golf Ter Hille. Dat kan van 1 mei tot eind september, als het weer het toelaat.”

Het gemeentebestuur voorziet stoelen, een tafel, een pupiter en een micro voor de koppels die dat willen. Het nieuwe reglement voor de openlucht-huwelijken wordt vanavond aan de gemeenteraad voorgelegd.