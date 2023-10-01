15°C
Brugge

Huwe­lijks­aan­gif­te kan voort­aan hele­maal digi­taal in Brugge

Huwelijk

Bruggelingen die in het huwelijksbootje stappen, kunnen voortaan hun huwelijksaangifte digitaal indienen. Zo zet Stad Brugge verder in op digitale dienstverlening, met het oog op extra gebruiksgemak voor haar inwoners.

Koppels met de Belgische nationaliteit die willen trouwen en waarvan minstens één persoon in Brugge gedomicilieerd is, kunnen hun huwelijksaangifte voortaan volledig digitaal indienen. Een loketbezoek is niet meer nodig. Wie dat verkiest, kan uiteraard nog altijd op afspraak langskomen.

Wanneer koppels de digitale aangifte willen doen, start een partner de aanvraag op door in te loggen op de website via Itsme of met een kaartlezer. Als de gevraagde gegevens ingevuld zijn en het tijdslot gekozen is, krijgt de andere partner een e-mail om de aanvraag te bevestigen. Indien alle informatie correct is, wordt de huwelijksaangifte geregistreerd.

Sneller en eenvoudiger

Alles verloopt dus digitaal: van aanvraag indienen tot betalen van het huwelijksboekje. Schepen van Burgerzaken, Personeel en Organisatie, Klantgerichte Dienstverlening en Administratieve Vereenvoudiging Mieke Hoste: “We blijven inzetten op het verbeteren en toegankelijker maken van onze dienstverlening. Ik ben trots op deze realisatie van Stad Brugge. Door huwelijksaangiften nu ook digitaal mogelijk te maken, verloopt het proces sneller, eenvoudiger en aangenamer voor onze inwoners.”

De digitale huwelijksaangifte werd volledig intern ontwikkeld door Stad Brugge.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Huwelijk

