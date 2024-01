Verlinden is zelf voorstander van een nieuwe satelliet voor de Civiele Bescherming, maar dat zal volgens haar onderdeel moeten zijn van een volgend regeerakkoord. "We moeten meer investeren in de Civiele Bescherming omdat rampen zich meer voordoen", zei ze. "Voor die budgetten wil ik de komende maanden blijven vechten in de regering, want het zal nodig zijn."

Tegelijk vindt Verlinden dat er meer moet worden geïnvesteerd in de preventie van watersnood, een verantwoordelijkheid van de gewesten. "Elke euro die je in preventie investeert, genereert zeven euro die je uitspaart in een crisis", zei ze.