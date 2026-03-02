17°C
Aanmelden
Nieuws
Jabbeke

Sloop voor­ma­li­ge kazer­ne Civie­le Bescher­ming in Jab­be­ke gestart

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Jabbeke zijn de sloopwerken gestart op de voormalige site van de Civiele Bescherming in de Stationsstraat. De kazerne sloot acht jaar geleden de deuren en diende tot oktober vorig jaar nog als noodopvang voor vluchtelingen. De gemeente kocht de gronden al twee jaar geleden en wil er nu een ambachtelijke bedrijvenzone ontwikkelen.

De gemeente Jabbeke zet een belangrijke stap in de herontwikkeling van de voormalige site van de Civiele Bescherming. De sloop van de gebouwen is gestart, zodat er ruimte kan komen voor een nieuwe ambachtelijke bedrijvenzone.

De kazerne sloot acht jaar geleden, maar tot eind oktober vorig jaar deed de locatie nog dienst als noodopvang voor vluchtelingen, georganiseerd door Fedasil. Daarna verhuisden de laatste bewoners naar een opvanglocatie in Bredene.

Civiele bescherming jabbeke afbraak 1

Al sinds de eerste geruchten in 2015 dat de Civiele Bescherming uit Jabbeke zou verdwijnen, had de gemeente interesse in de gronden. Twee jaar geleden kon Jabbeke de site uiteindelijk aankopen van de Regie der Gebouwen voor 1,6 miljoen euro.

“De werken zijn gestart, dus we zijn heel tevreden”, klinkt het bij de gemeente. “We beginnen vandaag met het verwijderen van asbest. Waarschijnlijk morgen of overmorgen kunnen we starten met de afbraak van de gebouwen.” Niet alle infrastructuur verdwijnt trouwens. Eén gebouw blijft behouden voor de gemeentelijke technische dienst. “Dat gebouw houden we omdat onze technische dienst ruimte tekortkomt”, klinkt het.

10 lokale bedrijven

De nieuwe ambachtelijke zone aan de Stationsstraat zal ongeveer 7.000 vierkante meter groot zijn. Er moet plaats komen voor minstens tien lokale bedrijven. Volgens de gemeente is daar veel vraag naar, zeker door de ligging vlak bij de autosnelweg.

Civiele bescherming jabbeke afbraak 2

Op 24 maart wordt ook de grote mast op de site afgebroken. Daarna wil de gemeente de gronden verkavelen. “Er liggen ook nog twee stukken bouwgrond die we openbaar zullen verkopen. Tegen het einde van het jaar willen we starten met het verdelen van de ambachtelijke zone”, zegt de gemeente.

Als alles volgens plan verloopt, zijn de sloopwerken tegen eind april afgerond.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Civiele Bescherming

Meest gelezen

Brand heule
Nieuws
Update

Zware brand bij autohandel: onder controle, geen slachtoffers
Grote rookpluim in omgeving van Waregem door uitslaande industriebrand in Kruisem
Nieuws
Update

Geen kwaad opzet in het spel bij brand in Kruisem
N8 02
Nieuws

Zo zien rotonde Cowboy Henk en de rotonde aan Evolis in Kortrijk en Zwevegem er straks (wellicht) uit

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Boeken lankenhallen

Van depot naar Lakenhallen: historische boeken en documenten keren terug na restauratie
720 Zwevegem Cuypers Q 1 scaled

Gemeente Zwevegem selecteert team TM Cuypers & Q en OYO voor ontwerp van kunstacademie
PZ Westkust

Gouverneur wil camera's en afhandelingscentrum in strijd tegen mensensmokkel aan Westkust
Roeselare videobellen

Videobellen met het stadhuis: Roeselare breidt digitale dienstverlening uit
Brand heule

Wel asbest vrijgekomen, maar geen gevaar voor omgeving na brand in Heule
2023-03-29 00:00:00 - Vrijdag ligt het Ventilustracé op tafel. Bent u nog mee? Zover staat het dossier - ventilus2.jpg

283 bezwaren in tweede openbaar onderzoek over Ventilus
Aanmelden