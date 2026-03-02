De gemeente Jabbeke zet een belangrijke stap in de herontwikkeling van de voormalige site van de Civiele Bescherming. De sloop van de gebouwen is gestart, zodat er ruimte kan komen voor een nieuwe ambachtelijke bedrijvenzone.

De kazerne sloot acht jaar geleden, maar tot eind oktober vorig jaar deed de locatie nog dienst als noodopvang voor vluchtelingen, georganiseerd door Fedasil. Daarna verhuisden de laatste bewoners naar een opvanglocatie in Bredene.