In Jabbeke zijn de sloopwerken gestart op de voormalige site van de Civiele Bescherming in de Stationsstraat. De kazerne sloot acht jaar geleden de deuren en diende tot oktober vorig jaar nog als noodopvang voor vluchtelingen. De gemeente kocht de gronden al twee jaar geleden en wil er nu een ambachtelijke bedrijvenzone ontwikkelen.
De gemeente Jabbeke zet een belangrijke stap in de herontwikkeling van de voormalige site van de Civiele Bescherming. De sloop van de gebouwen is gestart, zodat er ruimte kan komen voor een nieuwe ambachtelijke bedrijvenzone.
De kazerne sloot acht jaar geleden, maar tot eind oktober vorig jaar deed de locatie nog dienst als noodopvang voor vluchtelingen, georganiseerd door Fedasil. Daarna verhuisden de laatste bewoners naar een opvanglocatie in Bredene.
Al sinds de eerste geruchten in 2015 dat de Civiele Bescherming uit Jabbeke zou verdwijnen, had de gemeente interesse in de gronden. Twee jaar geleden kon Jabbeke de site uiteindelijk aankopen van de Regie der Gebouwen voor 1,6 miljoen euro.
“De werken zijn gestart, dus we zijn heel tevreden”, klinkt het bij de gemeente. “We beginnen vandaag met het verwijderen van asbest. Waarschijnlijk morgen of overmorgen kunnen we starten met de afbraak van de gebouwen.” Niet alle infrastructuur verdwijnt trouwens. Eén gebouw blijft behouden voor de gemeentelijke technische dienst. “Dat gebouw houden we omdat onze technische dienst ruimte tekortkomt”, klinkt het.
10 lokale bedrijven
De nieuwe ambachtelijke zone aan de Stationsstraat zal ongeveer 7.000 vierkante meter groot zijn. Er moet plaats komen voor minstens tien lokale bedrijven. Volgens de gemeente is daar veel vraag naar, zeker door de ligging vlak bij de autosnelweg.
Op 24 maart wordt ook de grote mast op de site afgebroken. Daarna wil de gemeente de gronden verkavelen. “Er liggen ook nog twee stukken bouwgrond die we openbaar zullen verkopen. Tegen het einde van het jaar willen we starten met het verdelen van de ambachtelijke zone”, zegt de gemeente.
Als alles volgens plan verloopt, zijn de sloopwerken tegen eind april afgerond.