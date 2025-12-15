Volgens minister Verlinden is de situatie in de gevangenissen nijpend. “Meer dan 3.000 veroordeelden wachten om hun straf uit te zitten, terwijl er vandaag al meer dan 2.400 mensen te veel in de gevangenissen verblijven,” klinkt het. In totaal zitten er zo’n 5.500 gedetineerden meer vast dan het systeem aankan. In december vorig jaar sliepen daarom zo'n 31 gedetineerden nog op de grond in de gevangenis van Brugge.