Extra cel­plaat­sen op komst bij gevan­ge­nis van Brug­ge via wooncontainers

Gevangenis Brugge

De gevangenis van Brugge krijgt er binnenkort vijftig extra celplaatsen bij. Dat blijkt uit een plan van minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) en minister van Overheidsbedrijven Vanessa Matz (Les Engagés) om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Dat schrijven De Standaard en Le Soir. De uitbreiding gebeurt via modulaire wooncontainers die op terreinen vlak bij bestaande gevangenissen worden geplaatst.

Volgens minister Verlinden is de situatie in de gevangenissen nijpend. “Meer dan 3.000 veroordeelden wachten om hun straf uit te zitten, terwijl er vandaag al meer dan 2.400 mensen te veel in de gevangenissen verblijven,” klinkt het. In totaal zitten er zo’n 5.500 gedetineerden meer vast dan het systeem aankan. In december vorig jaar sliepen daarom zo'n 31 gedetineerden nog op de grond in de gevangenis van Brugge.

Containers ook in andere gevangenissen

Naast Brugge worden ook de gevangenissen van Hasselt en Leuven elk met vijftig plaatsen uitgebreid. De gevangenis van Paifve in de provincie Luik krijgt zelfs 150 extra plaatsen. In totaal gaat het om 300 nieuwe units, goed voor een investering van 116 miljoen euro. Ook in de forensisch psychiatrische centra van Antwerpen en Gent komen extra plaatsen.

Budget voor Justitie

Na het begrotingsakkoord eind november kregen de ministers samen 600 miljoen euro extra voor Justitie. De helft daarvan wordt gebruikt om nieuwe plaatsen te creëren, terwijl de rest dient voor betere omstandigheden in bestaande gevangenissen en de aanwerving van extra personeel.

Nieuws

Overbevolking gevangenissen: opnieuw record gebroken
Jenna Lebrun
Belga
