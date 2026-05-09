Het was op aangeven van de federale gerechtelijke politie dat de zoekactie op poten werd gezet. "Door de grote omvang van de operatie was er redelijk wat tijd nodig om alles grondig voor te bereiden", klinkt het bij de Cel Vermiste Personen. Civiele Bescherming en diverse politiediensten zoeken een 56-jarige man die al meer dan een half jaar verdwenen is. De zoekactie zal nog de hele dag in beslag nemen.