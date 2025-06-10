In een eerste fase wordt gestart met de aanleg van een gesloten bouwkuip. Die voorbereidende werken zullen lopen tot eind 2027. Bij de daaropvolgende bouwwerken gaat bijzondere aandacht naar de Magrittezaal. Die zaal is een beschermd monument en bevat muurschilderingen van René Magritte. Voor de werken werd een specifiek plan uitgewerkt om de zaal veilig doorheen het volledige bouwproces te begeleiden.

Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om de hinder voor bezoekers en omwonenden te beperken. De toegankelijkheid van het casino en hotel La Réserve blijft volgens de gemeente gegarandeerd tijdens de werken. Informatie over eventuele omleidingen of tijdelijke maatregelen zal tijdig worden gecommuniceerd.