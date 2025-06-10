5°C
Nieuws
Knokke-Heist

Geen gro­te eve­ne­men­ten meer in het casi­no van Knokke-Heist

Het casino van Knokke-Heist wordt best niet meer gebruikt voor grote publieksevenementen met vele honderden aanwezigen. Dat is alvast de mening van het gemeentebestuur in Knokke-Heist. De nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel gaat dit jaar niet meer door in het casinogebouw op de dijk. Het zou niet langer veilig zijn.

Het klinkt een beetje als het einde van een groot verhaal. De jaarlijkse receptie voor het gemeentepersoneel vond jarenlang plaats in het casino. Soms waren er tot 800 aanwezigen. De organisatoren hebben nu een alternatief voorzien. Op 24 januari zijn alle medewerkers uitgenodigd in de sporthal van Knokke-Heist. Later dit jaar, in september, starten de werken om het casino van Knokke helemaal te vernieuwen.

