Het klinkt een beetje als het einde van een groot verhaal. De jaarlijkse receptie voor het gemeentepersoneel vond jarenlang plaats in het casino. Soms waren er tot 800 aanwezigen. De organisatoren hebben nu een alternatief voorzien. Op 24 januari zijn alle medewerkers uitgenodigd in de sporthal van Knokke-Heist. Later dit jaar, in september, starten de werken om het casino van Knokke helemaal te vernieuwen.