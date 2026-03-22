Gold Fever lokt bezoekers naar casino in Knokke
In het casino van Knokke staat dit weekend alles in het teken van goud tijdens de actie ‘Gold Fever’. Bezoekers kunnen er niet alleen kans maken op puur goud, maar ook hun oude juwelen laten taxeren door de experts van Goudmunter.
Veel mensen hebben nog oude kettingen of goudstukken liggen waarvan ze de waarde niet kennen. Tijdens het evenement krijgen ze de kans om die vrijblijvend en discreet te laten analyseren. Het goud wordt ter plaatse gewogen en beoordeeld met gespecialiseerde apparatuur. Wie dat wil, kan het er ook meteen verkopen.
Volgens Goudmunter zorgt hun eigen smelterij voor een correcte en transparante waardebepaling, omdat ze het volledige proces zelf beheren.
De combinatie van professionele taxaties en de kans om goud te winnen maakt van ‘Gold Fever’ een opvallend evenement aan de kust. Bezoekers kunnen het hele weekend terecht in het casino om hun goud te laten schatten en deel te nemen aan de actie.