Voor Giovanni Kemper is het een bijzondere ervaring. “Ik heb al wel in een revueshow gestaan in Antwerpen, maar dit wordt toch nog iets chiquer en spectaculairder. Ik kijk er enorm naar uit”, zegt hij. Hij kruipt in de huid van een astronaut: “Ik ga het onbekende verkennen, als een avonturier in het heelal. Het is een rol die me goed ligt: zingen, dansen, acteren — van alles een beetje dus.”