Toen ze zes jaar was had Catharina uit Brugge een Chinese oppas en daarmee groeide haar interesse in de taal en cultuur. “Het is een heel mooie taal, net als de cultuur en het land zelf. Zeker de Verboden Stad vind ik heel mooi en de Lange Muur ook”, vertelt Catharina.

Vier jaar later bracht het haar in de Chinese Bridge Competitie voor kinderen. Dat is een internationale wedstrijd in Tianjin, waar 68 kinderen hun kennis over de Chinese taal en cultuur kunnen tonen. Catharina doorliep verschillende proeven en speelde er een Chinees liedje op haar accordeon.