In de loop van de dag breiden de opklaringen zich uit vanaf het noorden en uiteindelijk wordt het in de meeste streken zonnig. In het westen en noordwesten blijven er evenwel meer wolken hangen met kans op een paar buien. De maxima liggen tussen 0 graden in de Oostkantons, 4 à 5 graden in het centrum en rond 7 graden aan zee.

Dinsdagnacht trekken vanaf Nederland meer wolken over en ontstaat er ook mist, soms aanvriezend. In het westen blijven regenbuien mogelijk, terwijl er in de Hoge Venen enkele sneeuwvlokken kunnen vallen. Opnieuw is er kans op rijm- en ijsplekken. De minima schommelen tussen -6 en -3 graden in de Ardennen, tussen -2 en 0 graden in het centrum en rond 3 graden aan de kust.

Woensdag is het wisselend tot vaak zwaarbewolkt met in de ochtend kans op (aanvriezende) mistbanken. In het westen van het land kunnen nog enkele buien voorkomen. Tegen het einde van de dag kunnen zich in het noordwesten brede opklaringen ontwikkelen. De maxima liggen rond 1 graad in de Hoge Venen, ongeveer 4 graden in het centrum en tot 6 graden aan zee.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar zijn er veel wolken. Donderdagnamiddag trekt een zwakke regenzone van het noordwesten naar het zuidoosten over het land. In Hoog-België krijgt de neerslag een winters karakter met in de Ardennen eventueel een paar centimeter sneeuw. De maxima liggen tussen 0 en 6 graden.