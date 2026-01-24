4°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Zuid-West-Vlaanderen

45 minu­ten lan­ger aan­schui­ven op E17 tus­sen Moes­kroen en Kort­rijk door ongeval

File

Op de E17 richting Kortrijk is er donderdagochtend rond 4.45 uur een ongeval gebeurd ter hoogte van het parkeerterrein Marke (Kortrijk). Dat zorgt voor filevorming.

Door het ongeval zijn de rechter- en middenrijstrook van de E17 versperd. Er staat zo'n 5 kilometer file tussen Moeskroen en Kortrijk-Zuid. Je moet er minstens 45 minuten langer aanschuiven. Ook op de R8 Buitenring tussen Bissegem en Kortrijk-Zuid is er ook file. Reken er op iets meer dan 7 min aanschuiven. 

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de E17 tussen Kortrijk en Gent te vermijden. Beter rijd je om via de E403 en E40. 

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om deze omleiding te volgen.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om deze omleiding te volgen.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Verkeer

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Politieactie Kortrijk Veemarkt
Nieuws

Grote politieactie bij winkelcentrum K in Kortrijk afgelopen: een persoon opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Trein

Grote werken tussen Brugge en de kust tijdens het laatste weekend van januari
Whats App Image 2026 01 28 at 18 19 49

File op E403 richting Brugge door ongeval
De Lijn

Buslijnen met minder dan 8 reizigers in gevaar: regio Midwest en Kortrijk mogelijk getroffen
Politie oostende 1

Politie voert controleacties uit in Oostende tegen alcohol, drugs en zwaar vervoer
Werken menen

Werken Sabbestraat in Menen uitgesteld naar september
Flitsen - Flitsmarathon

Hier flitst poli­tie­zo­ne RIHO in de maand februari
Aanmelden