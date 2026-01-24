Nieuws
45 minuten langer aanschuiven op E17 tussen Moeskroen en Kortrijk door ongeval
Op de E17 richting Kortrijk is er donderdagochtend rond 4.45 uur een ongeval gebeurd ter hoogte van het parkeerterrein Marke (Kortrijk). Dat zorgt voor filevorming.
Door het ongeval zijn de rechter- en middenrijstrook van de E17 versperd. Er staat zo'n 5 kilometer file tussen Moeskroen en Kortrijk-Zuid. Je moet er minstens 45 minuten langer aanschuiven. Ook op de R8 Buitenring tussen Bissegem en Kortrijk-Zuid is er ook file. Reken er op iets meer dan 7 min aanschuiven.
Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de E17 tussen Kortrijk en Gent te vermijden. Beter rijd je om via de E403 en E40.
Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om deze omleiding te volgen.
Leonie Delodder