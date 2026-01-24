Door het ongeval zijn de rechter- en middenrijstrook van de E17 versperd. Er staat zo'n 5 kilometer file tussen Moeskroen en Kortrijk-Zuid. Je moet er minstens 45 minuten langer aanschuiven. Ook op de R8 Buitenring tussen Bissegem en Kortrijk-Zuid is er ook file. Reken er op iets meer dan 7 min aanschuiven.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de E17 tussen Kortrijk en Gent te vermijden. Beter rijd je om via de E403 en E40.