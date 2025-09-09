Als onderdeel van de samenwerking waarrond een principe-overeenkomst werd afgesloten, werd dr. Geert Everaert, hoofdarts van Kliniek Sint-Jozef, aangesteld als diensthoofd psychiatrie binnen AZ Delta. Hij zal samen met de teams van beide ziekenhuizen de voorbereiding in goede banen leiden. Dit gebeurt in goede afstemming en met ondersteuning van de medische raden en bestuursorganen.

“We geloven sterk dat samenwerking de sleutel is tot betere zorg,” zegt dr. Geert Everaert. “Door onze expertise te bundelen, versterken we de geestelijke gezondheidszorg in onze regio op een duurzame manier, met oog voor zowel de patiënt als de zorgverlener.”

