Kliniek Sint-Jozef en AZ Delta bundelen krachten voor betere geestelijke gezondheidszorg
Kliniek Sint-Jozef, centrum voor psychiatrie en psychotherapie in Pittem, en AZ Delta zullen intensief samenwerken om de psychiatrische zorg in Midden West-Vlaanderen te versterken. Beide ziekenhuizen willen zo de kwaliteit, continuïteit en toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg structureel optimaliseren.
“Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid wilde AZ Delta graag expertise delen en leren van elkaars aanpak. Daarom namen we contact op met Kliniek Sint-Jozef. Op basis van de gesprekken die volgden, groeide het engagement om een breder samenwerkingsverband op te zetten”, vertelt dr. Luc Harlet, medisch directeur van AZ Delta.
Stapsgewijze uitwerking van de samenwerking
Als onderdeel van de samenwerking waarrond een principe-overeenkomst werd afgesloten, werd dr. Geert Everaert, hoofdarts van Kliniek Sint-Jozef, aangesteld als diensthoofd psychiatrie binnen AZ Delta. Hij zal samen met de teams van beide ziekenhuizen de voorbereiding in goede banen leiden. Dit gebeurt in goede afstemming en met ondersteuning van de medische raden en bestuursorganen.
“We geloven sterk dat samenwerking de sleutel is tot betere zorg,” zegt dr. Geert Everaert. “Door onze expertise te bundelen, versterken we de geestelijke gezondheidszorg in onze regio op een duurzame manier, met oog voor zowel de patiënt als de zorgverlener.”
Concrete invulling
In de komende maanden gaan gezamenlijke werkgroepen van start om de concrete invulling verder uit te werken. “Voor de meeste medewerkers in beide ziekenhuizen verandert er momenteel niets. We starten met verkennende gesprekken en analyses en zullen die vervolgens naast elkaar leggen”, verduidelijkt Ilse Hoet, algemeen directeur van Kliniek Sint-Jozef. “Deze samenwerking betekent niet dat patiënten automatisch zullen doorverwezen worden. We willen vooral de verschillende zorgprocessen op elkaar afstemmen in functie van zorg op maat voor de patiënt.”