Vier jaar geleden werd de betonnen speelplaats van de Sint-Paulusschool helemaal omgetoverd van een kleurloos, betonnen geheel tot een zogenaamde klimaatspeelplaats. Het werd een stukje groen met bomen, een kippenren en bijenkorven.

“Eigenlijk is onze speelplaats een verlengstuk van onze klas geworden. We doen buiten allerlei activiteiten. Er is water, zand, groen, en er zijn ook heel wat plekjes voor verschillende soorten spelletjes”, legt leerkracht Cedric Ryckaert uit.