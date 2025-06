Uit verder onderzoek is gebleken blijkt dat er geen gevaar was voor de gezondheid van de kinderen en de medewerkers. Maar uit voorzorg is het kinderdagverblijf meteen gesloten. Het asbest wordt nu zo snel mogelijk verwijderd. In Panukkel is plaats voor 55 kinderen. Zij kunnen vanaf volgende week dinsdag tijdelijk terecht in Campus Serruys van AZ Oostende.