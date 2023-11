Infrabel heeft beelden van het incident via een technische camera die daar ophangt. De jongen negeert iets over 8 uur het belsignaal en de rode lichten en slalomt met zijn fiets voorbij de slagbomen. Een voorbijrijdende trein raakt nog net het achterwiel van de fiets. De jongen valt en loopt een lichte hoofdwonde op. Hij moet even naar het ziekenhuis.

Volgens Infrabel heeft de jongen veel geluk gehad. Rood betekent stoppen, zegt woordvoerder Thomas Baeken.

Het treinverkeer tussen Poperinge en Menen werd een paar uur stilgelegd, de vijftig passagiers die op de bewuste trein zaten, moesten uitstappen aan het station van Wervik.