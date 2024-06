Kapitein James Cook is na een reis rond de wereld eindelijk weer terug in ons land. De miniatuurversie wel te verstaan. Het beeldje van de ontdekkingsreiziger dat normaal in Mini-Europa in Brussel te zien is, vertrok vorige zomer richting Australië en Nieuw-Zeeland, exact 250 jaar nadat de echte James Cook die reis maakte met de HMS Endeavour. Maar nu is het beeldje terug thuis, via de haven van Zeebrugge.