De affiche voor de 42e editie van het Cactusfestival in Brugge is compleet. De organisatie kondigt als laatste aanwinsten voor de line-up nog Johnny Marr, Warmduscher en Nubiyan Twist aan. Zij krijgen een plek op de affiche naast namen als The Black Keys, 2mandydjs, dEUS, Slowdive, Eefje de Visscher en Sylvie Kreusch.