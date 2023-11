De laatste klinkers worden nog gelegd, maar het verkeer kan na anderhalf jaar weer door de Kortrijkstraat en de Avelgemstraat in Zwevegem. Het veiliger maken van de doortocht had wel wat voeten in de aarde, want de gemeente moest eerst de gewestweg zelf in handen krijgen.

Het eerste deel van de Kortrijkstraat tussen de kerk en de Bekaertstraat is nu zone 30, en door wegversmallingen kan het verkeer nog maar beurtelings voorbij. Over drie jaar staat ook de herinrichting van het verste deel van de Kortrijkstaat, tussen de Bekaertstraat en de rotonde op het programma.