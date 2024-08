De criminaliteitsgraad lag vorig jaar opmerkelijk hoger in de grootsteden, centrumsteden en kustgemeenten. De criminaliteitsgraad geeft het aantal geregistreerde misdrijven weer per 100 inwoners. De laagste criminaliteitsgraden worden aangetroffen in de kleinere gemeenten. Er wordt geen rekening gehouden met de zwaarte van de feiten.

In Blankenberge zijn het hoogste aantal misdrijven geregistreerd: 12,1 misdrijven per 100 inwoners. Gevolgd door De Panne (10,5), Kortrijk (10,1) en Oostende (10). Wingene en Ledegem tellen het minste aantal misdrijven per 100 inwoners: beide 2,8.