Hoewel Serving You niet beschikt over enige erkenning om de voorzieningen uit te baten, werden er toch taken en opdrachten uitgevoerd van een woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis. Daarom startte het Departement Zorg de procedure op tot sluiting.



"Ook daarna ontvingen we nog verschillende klachten. Als we dat alles in overschouw nemen, kan ik niet anders dan overgaan tot sluiting", zegt Vlaams minister Hilde Crevits.