Door middel van theaterwandelingen maak je kennis met de plaatselijke geschiedenis. Zo is er een verhaal over de Antwerpenaar Cobergher die de Veurnse Moeren drooglegde vertelt José Claw. "De Moeren lagen tot vier meter onder de zeespiegel, het was een zeer drassig gebied waar ook veel ziekten uitbraken. Door hem is het een vruchtbaar gebied geworden."