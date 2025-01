Vives overschrijdt de kaap van 19.000 studenten dit academiejaar en haalt daarmee het hoogste aantal ooit. Vooral de stijgende instroom van studenten ouder dan 25 valt op, zegt de hogeschool. "Met 26% van haar professionele bachelors en graduaatsstudenten ouder dan 25 is Hogeschool VIVES marktleider in dit segment. De groei bij deze doelgroep, die ook in heel Vlaanderen een stijging van 7% kent, ligt bij VIVES nog hoger."

De grootste stijging doet zich voor bij de 40-plussers. "Dat bevestigt de relevante en flexibele opleidingsprogramma’s die inspelen op de noden van volwassenen en heroriënterende studenten," klinkt het bij Vives.