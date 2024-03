Bij de twee meetpunten op de Ijzer daalt het water voorlopig nog niet. In de jachthaven van Kachtem, op het kanaal Roeselare-Ooigem, komt het oppervlak tot aan de steigers. Elders in Kachtem ligt de weg blank. In Dadizele is de Heulebeek zeer verbreed, toont 'Meteoward' op Instagram. Verder meldt de overheidssite waterinfo.be dat de Leie bij Menen het piekdebiet heeft gehaald en de Keersluis in Beernem sinds zaterdagavond dicht is.