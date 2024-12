De vele wissels in initiatiefrecht zijn maar één van de zaken in het nieuwe kiesdecreet die ook bij Crevits voor vragen zorgen. "Ik denk dat het goed is dat we het nieuwe decreet grondig gaan evalueren. Er komen wel wat commentaren. Er komen wel wat commentaren. En dat gaat niet alleen over de afschaffing van de opkomstplicht. Ook over de volmachten, over al die strikte regeltjes waarbij om de veertien dagen iemand anders aan het initiatief komt.", vertelt Crevits

In West-Vlaanderen zijn nog een aantal klachten hangende bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.