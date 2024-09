Het nieuwe schooljaar start in Kuurne voor 300 leerlingen dus in een nieuwe omgeving. Voor de school Pienter was dat meer dan nodig: daar kregen ze al jaren les in containerklassen. Vandaag is dus een plezante opener van het schooljaar voor de kinderen, al zijn er hier en daar toch nog wat traantjes gevloeid.

De nieuwe school kost om en bij de 8 miljoen euro. 5 miljoen komt van Vlaanderen, Kuurne betaalde 3 miljoen. Op de site van 10 000 vierkante meter in de buurt van de hippodroom is veel groen en aandacht voor ontspanning.