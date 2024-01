In Frankrijk viel op enkele dagen tijd tot 100 liter per vierkante meter. En er is nog veel op til in de komende 30 uren. Of West-Vlaanderen zich alweer moet schrapzetten voor overstroming is nu moeilijk te zeggen. "Het is te vroeg om te zeggen. De neerslag moet eerst gevallen zijn. Waar we wel naar uitkijken zijn de drogere periode tegen het einde van de week. We moeten de tijd hebben om het water die valt tijdig af te voeren", zegt weerman Geert Naessens.

De kleine waterlopen, weiden en graslanden zijn oververzadigd. Plaatselijk kan dat voor grote hinder zorgen. Sloten en beken kunnen uit de oevers treden, en akkers en wegen blank zetten. Zoals ook al is gebeurd in Poperinge.