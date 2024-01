Een ander verhaal vanavond, want dan gaat het fel regenen. Er kan tot de ochtend gemakkelijk tot 15 liter water per vierkante meter vallen in combinatie met een hardere wind. De regen houdt ook morgen nog aan, waardoor er mogelijk nieuwe wateroverlast ontstaat. Over het grootste deel van onze provincie zullen dan enkele tientallen liters water vallen. Tegen dinsdagavond gaat het bovendien hard waaien, met aan zee mogelijk rukwinden van 80 tot 100 km per uur.

Woensdag en donderdag worden opnieuw zachtere en wisselvallige dagen.