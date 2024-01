Aan zee kondigt het KMI code geel af, vooral omwille van de felle rukwinden die er tijdelijk kunnen zijn. De stad Oostende neemt enkele voorzorgsmaatregelen.



"Ga niet wandelen in parken en bossen en maak losse voorwerpen op terrassen of in tuinen goed vast of neem ze binnen. Blijf ook weg van de strekdammen en het staketsel. Omwille van veiligheidsredenen is sportpark De Schorre op 2 januari vanaf de namiddag niet toegankelijk voor outdoor sporters en wandelaars."