Op 11 juli vond Britt-Marie Beard uit Taddington (Groot-Brittannië) een originele brief op Tyne Cot Cemetery. Deze werd op 9 mei 1918 geschreven door luitenant C.E. Prebble en is gericht aan de vrouw van soldaat S. Webb met het bericht dat haar man vermist is sinds 24 april: “It grieves me greatly to have to inform you that your husband Pte. Webb is reported missing from the 24th April. I am very much afraid that I cannot give you any definite information as to what happened to him, it is possible that he was wounded and taken prisoner.”