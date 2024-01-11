17°C
Her­vor­ming musea: Mu.ZEE Oos­ten­de refe­ren­tie­punt voor Moder­ne kunst en Bel­gi­sche meesters’.

Vlaams minister van Cultuur Caroline Gennez hervormt de Vlaamse musea. Zo wil ze versnippering en onderlinge concurrentie tegenaan. De hervorming moet in 2028 klaar zijn. Mu. ZEE in Oostende wordt het referentiepunt voor 'Moderne kunst en Belgische meesters'.

Mu.ZEE werkt al samen met het Peiremuzee in Knokke en het Permekemuseum in Jabbeke. Daar komen het Roger Raveel Museum in Zulte en FeliX Art Eco Museum uit Drogenbos bij. Mu.ZEE is nog tot 2028 dicht voor een grondige verbouwing. 

Tijdens de sluiting vind je MuZEE in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende.

