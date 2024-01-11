Mu.ZEE werkt al samen met het Peiremuzee in Knokke en het Permekemuseum in Jabbeke. Daar komen het Roger Raveel Museum in Zulte en FeliX Art Eco Museum uit Drogenbos bij. Mu.ZEE is nog tot 2028 dicht voor een grondige verbouwing.

Tijdens de sluiting vind je MuZEE in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende.