Het gebouw op zich is een monument. Ook de gevel wordt aangepakt. Een maquette toont de toekomst van het oude warenhuis van architect Eysselinck. Geen nieuwe tentoonstellingen hier in de komende drie jaar, maar het blijft wel degelijk een museum.

"Als je in een verbouwing zit, dan is het stof, de last, het anders wonen, maar ook het uitkijken naar hoe het kan zijn. In dit geval is dat vooruitzien naar nog mooier kunnen werken in dit gebouw. Tegelijkertijd is er ook, dat weet men in Oostende, Thermae Palace. - Wat zal daarmee gebeuren? We maken ons niet druk. Over drie jaar zal dit gebouw open zijn. Thermae Palace zal over drie jaar nog niet af zijn. Daar zal wel nog wat langer duren."

Ondertussen gaat de Oostendse collectie op reis en komen er ook Mu.ZEE- tentoonstellingen in de Venetiaanse Gaanderijen op de dijk. In 2028 volgt de feestelijke heropening.