De hervorming moet ervoor zorgen dat Vlaamse musea sterker samenwerken en beter aansluiten bij de internationale top. De instellingen worden daarvoor ondergebracht in drie clusters, waarin kennis, collecties en publiekswerking meer op elkaar afgestemd worden.

Mu.ZEE zal samenwerken met het Felix Art & Eco Museum en het Roger Raveel Museum. Binnen die samenwerking moeten de musea elkaar versterken, zowel inhoudelijk als organisatorisch.

“We delen dezelfde ambitie: meer kunst, op meer plekken, beter tonen én aan meer bezoekers”, zegt Gennez. “We investeren aanzienlijk en gaan ook hervormen. Dat doen we door samen te werken.”

Voor Mu.ZEE stijgt de jaarlijkse werkingssubsidie met ruim 760.000 euro tot 4,2 miljoen euro. De nieuwe museumclusters krijgen daarnaast een transitiebudget om hun samenwerking verder uit te bouwen tussen 2026 en 2028.