Extra middelen en nauwere samenwerking voor Mu.ZEE: museumlandschap wordt hervormd
De Vlaamse Regering heeft een belangrijke stap gezet in de hervorming van het Vlaamse museumlandschap. Minister van Cultuur Caroline Gennez wil meer samenwerking tussen musea stimuleren en investeert daarvoor jaarlijks 38,5 miljoen euro extra. Ook Mu.ZEE in Oostende krijgt extra middelen en wordt deel van een nieuwe museumcluster. Het zal samenwerken met het Felix Art & Eco Museum en het Roger Raveel Museum.
De hervorming moet ervoor zorgen dat Vlaamse musea sterker samenwerken en beter aansluiten bij de internationale top. De instellingen worden daarvoor ondergebracht in drie clusters, waarin kennis, collecties en publiekswerking meer op elkaar afgestemd worden.
Mu.ZEE zal samenwerken met het Felix Art & Eco Museum en het Roger Raveel Museum. Binnen die samenwerking moeten de musea elkaar versterken, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
“We delen dezelfde ambitie: meer kunst, op meer plekken, beter tonen én aan meer bezoekers”, zegt Gennez. “We investeren aanzienlijk en gaan ook hervormen. Dat doen we door samen te werken.”
Voor Mu.ZEE stijgt de jaarlijkse werkingssubsidie met ruim 760.000 euro tot 4,2 miljoen euro. De nieuwe museumclusters krijgen daarnaast een transitiebudget om hun samenwerking verder uit te bouwen tussen 2026 en 2028.
Toekomst van beeldende kunst en erfgoed
Naast de hervorming van de musea komt er ook een Staten-Generaal over de toekomst van beeldende kunst en erfgoed. Dat traject moet de samenwerking binnen de sector verder in kaart brengen.
Volgens Olga Van Oost leeft die vraag sterk binnen het culturele veld. “Beeldende kunstorganisaties, kunstenaars en musea werken vandaag al vaak samen. Maar hoe kunnen relaties verder versterkt en verbeterd worden? Dat zijn vragen die sterk leven in de sector.”
Met de hervorming wil Vlaanderen de musea niet alleen structureel versterken, maar ook hun maatschappelijke en internationale rol verder uitbouwen.