Liefhebbers van de laat-Romeinse tijd kunnen in België enkel in het RAM terecht. Het spoelt de tijd terug tot het jaar 325 na Christus, toen in Oudenburg een Romeins fort was gevestigd. Die troef wil het samen met de modernere tentoonstelling uitspelen. "We hebben een uniek karakter omdat we vooral de laat-Romeinse periode behandelen en we zijn een zeer belevingsgericht museum", aldus Dhaeze. "Daardoor denken we dat we de toeristen, scholen en ook Oudenburg weer tot ons kunnen krijgen." Het kostenplaatje voor de renovatie bedroeg 600.000 euro, waarvan de provincie 100.000 euro voor zijn rekening nam.