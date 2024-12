Musea Brugge pakt uit met een visueel en interactief spektakel rond de vijftiende-eeuwse schilder Hans Memling: 'Closer to Memling Experience'. Op de zolder van het Sint-Janshospitaal kan je zelf je eigen Memlingschilderij creëren en relaxen in een decor dat zo uit één van zijn schilderijen is gegrepen.