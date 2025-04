Strubbe komt vanaf 1 augustus aan het hoofd te staan van de overkoepelende werking van verschillende musea in de stad. Ze heeft ervaring in de erfgoedsector als directeur van Museum Hof van Busleyden in Mechelen. Daarvoor was ze directeur van de Vlaamse monumentenorganisatie Herita.

In een verder verleden was ze schepen van Financiën in Mechelen en in de begindagen van haar loopbaan werkte ze als journalist bij radio, televisie en kranten. "Musea Brugge is veel meer dan een verzameling van prachtige collecties en gebouwen", zo klinkt het in een mededeling. "Het is een dynamische ontmoetingsplek waar tentoonstellingen en evenementen mensen prikkelen en aanzetten tot dialoog en reflectie. Kristl Strubbe kent het culturele veld en heeft de ervaring om Musea Brugge verder uit te bouwen."