Het Museum Sint-Janshospitaal was één van de sterkste stijgers: bijna 100.000 bezoekers of meer dan 25.000 meer dan het jaar daarvoor.

"Opvallend is dat deze stijging niet beperkt bleef tot de eerste maanden na de heropening, maar het hele jaar door werd doorgetrokken. Ter info: begin december 2024 ontvingen we al de 100.000e bezoeker sinds de heropening in december 2023”, zegt schepen van cultuur Nico Blontrock.