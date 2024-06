Mu.ZEE wil nog een keer met hun enorme collectie uitpakken alvorens het museum voor drie jaar de deuren sluit. Hun depot telt meer dan 8.000 stukken, met onder meer werk van Paul Delvaux, Luc Tuymans en Otobong Nkanga. De samenstelling van de nieuwe expo, ‘Full House’, was dan ook geen makkelijke opdracht.

“We zijn natuurlijk een samengesteld museum. We hebben de collectie van de stad in ons beheer. We hebben de oude collectie van het PMMK van vroeger… Maar ook onder de vlag mu.zee blijven we aankopen doen”, legt curator Mieke Mels uit.