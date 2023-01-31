Björn Prasse, burgemeester Blankenberge: “We zien dat vanaf 2010 de tonnages die uit de havegeul moesten gebaggerd worden, tot maal vier gingen sommige jaren. Deze structuur moet ervoor zorgen dat het transport van het zand via water en wind een halt wordt toegeroepen. Het zal nooit nul worden, maar het wordt ernstig vertraagd.”

Ook extra strandhoofden

Maar uit het masterplan kustveiligheid blijkt dan dat er meer nodig is om de verzanding door stormen en stromingen tegen te gaan. Nieuwe aanplantingen in de duinen moeten het zand tegenhouden. Nathalie Balcaen, Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust: “We zagen dat er heel wat zand vanuit Wenduine richting Blankenberge getransporteerd werd. We hebben daarom ook 4 nieuwe strandhoofden gebouwd, lange strandhoofden op het strand van Wenduine. En die hebben al een heel positief resultaat. We zien dat met de stroming heel wat minder zand richting Blankenberge komt.”

De havendam is gebouwd met ecologische blokken in een betonsoort die PH-neutraal is en dus onschadelijk voor het biologisch leven. Door de vele inkepingen en ruimtes tussen de blokken kunnen vogels bovendien beschutting zoeken tegen stormweer.