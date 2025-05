Er werden 707 namaakgoederen in beslag genomen. Het gaat hoofdzakelijk knuffels, sleutelhangers, petten, maar ook balpennen en zonnebrillen.

"De handelwijze is meestal dezelfde: men koopt via Chinese websites de goederen aan en verkoopt dit dan door tegen hogere prijzen op de rommelmarkt. Men gaat er vaak foutief van uit dat dit legaal is aangezien de goederen een douanecontrole gepasseerd zijn. Maar het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om er voor te zorgen dat spullen op een legale manier verkocht worden."

De politie benadrukt dat er in de toekomst nog controles zullen volgen. De Havenfeesten duren nog tot en met zondag.