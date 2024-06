De jongste jaren is het gebruik van gsm achter het stuur steeds toegenomen.



Uit cijfers van VIAS blijkt dat 8% van de dodelijke ongevallen te maken hebben met het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur. Jaarlijks zou dit leiden tot 50 dodelijke slachtoffers en 4.500 gewonden.

"Een bestuurder mag een elektronisch apparaat met een beeldscherm niet gebruiken, vasthouden of hanteren, tenzij het in de daartoe bestemde houder in het voertuig is bevestigd", zegt de politie.