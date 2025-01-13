Grote controle op tweewielers aan station Brugge, ook op e‑steps en speedpedelecs
Een primeur voor Brugge: de politie heeft daar voor het eerst een
nieuw type rollentestbank gebruikt tijdens een controleactie. Zo’n
testbank kan niet alleen de snelheid meten van bromfietsen, maar ook van
e-steps en speedpedelecs.
De politie kon gebruikmaken van twee demo-testbanken. Martijn Vos van Dynostar legt uit: “Wat revolutionair is, is dat we beide wielen meten. Normaal wordt enkel het achterwiel gemeten, maar met de huidige voertuigen gaat dat niet meer. Je hebt voorwielaandrijving, achterwielaandrijving of zelfs twee motoren. Bovendien zitten er sensoren in het voorwiel. Als je dat niet aandrijft, krijg je een verkeerde meting. Het voertuig moet denken dat het op de openbare weg rijdt.”
Een e-step of speedpedelec die sneller rijdt dan 25 km/u valt onder bromfietsklasse A, met verplichte inschrijving en verzekering. Bij de zwaardere klasse B ligt de limiet op 45 km/u, en zijn ook een helm en rijbewijs verplicht.
De politie controleerde vanmiddag ook op andere zaken, zoals werkende fietsverlichting en gsm-gebruik op tweewielers. Lien Depoorter, woordvoerder van politie Brugge: “We controleren ook de fietsverlichting, zeker nu het ’s avonds sneller donker wordt. Daarnaast controleren we op gsm-gebruik achter het stuur — dat is ook op de fiets verboden — en op rijden in de tegenovergestelde richting waar het niet mag. Je plaats op de baan is ook belangrijk.”