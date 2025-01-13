De politie kon gebruikmaken van twee demo-testbanken. Martijn Vos van Dynostar legt uit: “Wat revolutionair is, is dat we beide wielen meten. Normaal wordt enkel het achterwiel gemeten, maar met de huidige voertuigen gaat dat niet meer. Je hebt voorwielaandrijving, achterwielaandrijving of zelfs twee motoren. Bovendien zitten er sensoren in het voorwiel. Als je dat niet aandrijft, krijg je een verkeerde meting. Het voertuig moet denken dat het op de openbare weg rijdt.”

Een e-step of speedpedelec die sneller rijdt dan 25 km/u valt onder bromfietsklasse A, met verplichte inschrijving en verzekering. Bij de zwaardere klasse B ligt de limiet op 45 km/u, en zijn ook een helm en rijbewijs verplicht.

