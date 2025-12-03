De specht komt binnen door een gat in de molen te pikken. En nu kennen ze de dader wel, maar is er nog geen oplossing. Want als het ene gat in een luik gedicht is, begint de vogel gewoon op een andere plaats. Bart Castelein, molenaar: “Hij gaat daar gewoon door. Het is natuurlijk zacht hout en dat is ook typisch voor de groene specht: hij heeft geen hard hout nodig, doet het met zacht hout en hij gaat daar toch wel losjes door.”

Luxueuze residentie

“Je zou ook kunnen zeggen: laat het gat open, laat hem die nacht hier doorbrengen. Als hij zegt 'dat is hier een luxueuze residentie voor mij': voor mij niet gelaten. Maar dan heb je ook kans dat er andere dingen binnenkomen en dat willen we niet.”

Molen inpakken zoals kunstenaar

Misschien is een nestkastje de oplossing en gaat de specht daarin schuilen. Maar dat is lang niet zeker, want de vogel heeft het duidelijk voor deze molen. “Volgens mij moet dat een hele lekkere molen zijn. Want hij is bezig aan de luiken, hij is bezig boven onze voordeur. Dus we zouden de molen eventueel kunnen inpakken zoals Christo, helemaal met kippendraad, maar ik weet niet of dat de oplossing zou zijn.”