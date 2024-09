Eén van de waardevolle dingen aan reizen is contact maken met nieuwe mensen en hun cultuur. Maar dat staat in Brugge onder druk door het massatoerisme. Toeristen hebben in een halve dag de stad gezien. Het is het vaak aanvinken van de zoveelste bestemming en dat moet anders volgens Groen. "Het is een actie hier van een paar uurtjes omdat we het gesprek willen stimuleren tussen de Bruggeling en de toerist. Dat gaat heel erg verloren. We moeten meer zo’n initiatieven hebben, Dan moeten we ook inzetten op toeristen die oprecht interesse hebben in onze stad en de Bruggelingen."