Er zijn daarover afspraken gemaakt met vervoersmaatschappij De Lijn. Zo realiseert de N-VA één van haar verkiezingsbeloftes. Goed nieuws voor wie het minder breed heeft maar het moet op termijn ook een positief effect hebben op de mobiliteit. Jong geleerd is oud gedaan, klinkt het.

Schepen Marc Descheemaecker: "Als ze heel jong weten dat het openbaar vervoer positief is, zullen ze dat later ook gebruiken. Bovendien is het een sociale maatregel. Jonge gezinnen moeten gesteund worden aan de kust. Stel dat je een éénoudergezin hebt met drie kinderen die naar school gaan, dan is het een hele financiële inspanning om kinderen naar school te brengen. Wij komen daarin tussen."