De extra haltes komen op locaties vlakbij publieke voorzieningen of populaire plaatsen. Die stopplaatsen bestonden vroeger wel, maar zijn in het nieuwe openbaar vervoersplan geschrapt. “Op die plekken, zoals een begraafplaats, het ziekenhuis, het dienstencentrum voor senioren of het zwembad, komen vaak mensen die geen andere transportmogelijkheid hebben dan het openbaar vervoer. Het is belangrijk dat ze toch zo dicht mogelijk bij hun bestemming kunnen geraken”, zegt schepen van Mobiliteit, Caroline Maertens.

Concreet gaat het om de volgende haltes, die vanaf maandag 15 april bediend worden: